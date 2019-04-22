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ОБСЕ оценила выборы на Украине 

Газета.Ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели заявил, что прошедшие на Украине президентские выборы были конкурентными и свободными, сообщает УНИАН.
Отмечается, что на прошедших выборах Церетели исполнял роль специального координатора краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ.
"Президентские выборы 2019 года в Украине были конкурентными и проведены с соблюдением фундаментальных свобод", — сказал Церетели.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал 99% голосов.
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В мире , Украина , Георгий Церетели , ОБСЕ , Центризбирком России , УНИАН
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