Зачем ждать полгода? Тимошенко призывает менять правительство

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что необходимо в самое ближайшее время сформировать новое правительство Украины в связи с победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом она заявила на заседании согласительного совета Верховной рады.

«Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода», — выразила Тимошенко свое мнение.

Она считает, что это нужно сделать, не дожидаясь очередных парламентских выборов, которые должны пройти осенью этого года. «Если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах», — отметила лидер украинской партии. Она добавила, что это будет доказательством тех изменений в стране, которые «должны начаться сегодня» и ради которых украинский народ голосовал за Владимира Зеленского.

Кроме того, она отметила, что готова в этом помочь избранному президенту Украины. Победу Владимира Зеленского на выборах главы украинского государства она назвала «шансом для Украины».

Помимо этого, Юлия Тимошенко считает, что «надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков — генпрокурора, председателя Службы безопасности Украины , министра обороны», замешанных, по ее словам, в коррупции. Это, как сказала политик, «необходимо для того, чтобы посмотреть, имеет ли новый президент политическую волю с помощью своих силовиков привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к ответственности», приводит ее слова ТАСС.

«Это будет первый тест на изменения», — отметила Тимошенко во время своей речи на заседании согласительного совета Рады, призывая депутатов дать новому главе страны провести необходимые перестановки.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах. Ее телеграмму распространила пресс-служба правительства Германии.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в сообщении. Кроме того, глава немецкого государства заверила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину на международной арене. Она подчеркнула, что поддержка в большей степени касается украинского права на суверенитет и территориальную целостность. Помимо этого, Меркель выразила готовность принять Зеленского в Берлине.

Тем временем, украинский Центризбирком обработал 95,06% электронных протоколов второго тура голосования, который проходил в воскресенье, 21 апреля, до 20:00. По итогам обработки представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей.

Более 12,8 млн украинцев отдали свои голоса за Зеленского, в то время как за Порошенко — 4,3 млн Окончательные результаты выборов Центризбирком огласит не позднее 1 мая. Они будут установлены на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.

Приступить к исполнению своих обязанностей президента Украины Владимир Зеленский сможет только после того, как принесет присягу населению Украины во время торжественного заседания Верховной рады.

По итогам голосования за рубежом Порошенко набрал 54,73% голосов во втором туре президентских выборов на Украине. Такие данные в понедельник опубликовал ЦИК по итогам подсчета 100% протоколов, передает ТАСС.

Наибольшую поддержку он получил от украинцев во Вьетнаме — 79,45%. Кроме того, за него проголосовали в Нидерландах 74,61% украинских избирателей. В США Порошенко поддержали 73,76% граждан Украины. Между тем, на Кубе, в Бразилии и Эстонии украинцы проголосовали за Зеленского. Там он набрал 84,88%, 75% и 72,29% голосов соответственно.

Ранее, после оглашения результатов экзит-поллов, по данным которых Зеленский лидировал почти с трехкратным отрывом, Порошенко признал свое поражение. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду с поста президента. Но я не уйду из политики», — написал он в своем твиттере.

В то время как Порошенко заявил о том, что в ближайшее время покинет офис, Зеленский поблагодарил свою команду. «Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас», — заверил Зеленский.