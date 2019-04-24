Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным . Переговоры лидеров двух стран состоятся 25 апреля во Владивостоке

Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, российская сторона намерена способствовать закреплению позитивных тенденций, которые были созданы благодаря инициативам КНДР по отказу от ракетно-ядерных испытаний и закрытию ядерного полигона, что привело к нормализации отношений Пхеньяна Сеулом и Вашингтоном.

Ранее в 2017 году Россия совместно с партнерами в Китае разработала дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове. Она предусматривает, что КНДР приостанавливает пуски баллистических ракет и ядерные испытания, а США — масштабные военные учения, после чего осуществляется переход к комплексному урегулированию, включая денуклеаризацию с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности. Как отметил Ушаков, данная дорожная карта и по сей день не потеряла своей актуальности.

Двусторонние отношения

В ходе встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына запланировано обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. Основным препятствием для развития сотрудничества между Россией и КНДР в настоящее время являются санкции Совбеза ООН , введенные против Пхеньяна.

История саммитов РФ и КНДР В настоящее время Россия оказывает КНДР гуманитарную помощь, являясь одним из основных доноров Всемирной продовольственной программы ООН . В период с 2011 по 2017 год РФ поставила в КНДР продовольствие на $25 млн, на 2018-2019 годы выделено еще $8 млн

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Предыдущая встреча лидеров РФ и КНДР на высшем уровне состоялась в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя народной республики Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом Дмитрием Медведевым . Сам же Владимир Путин посещал Пхеньян в 2000 году. Помимо этого, в 2001 году состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году — во Владивостоке.

В 2018 году Россия и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз первым признал КНДР и оказывал соответствующую помощь в становлении молодого государства. В 1949 году Москву с первым зарубежным визитом посетил Ким Ир Сен — дедушка нынешнего руководителя народной республики.