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ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы во время второго тура выборов президента Украины. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.
«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», — приводит его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что голосование было конкурентным и провелось с уважением основных свобод.
Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.
ЦИК заявила, что системных нарушений не было.
По итогам обработки 99% протоколов Владимир Зеленский набирает более 73% голосов.
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