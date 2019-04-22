ОБСЕ зафиксировала злоупотребление админресурсом на выборах на Украине

Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы во время второго тура выборов президента Украины . Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что голосование было конкурентным и провелось с уважением основных свобод.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила более 900 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.

ЦИК заявила, что системных нарушений не было.