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Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента и заверила в том, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать суверенитет Украины.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 97,04% протоколов.
"Поздравления Владимиру Зеленскому с его успехом на выборах. Стабильность Украины очень важна для безопасности Европы, и я с нетерпением жду тесной совместной работы с вами. Великобритания по-прежнему будет поддерживать суверенитет Украины", — написала Мэй в Twitter.
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В мире , Украина , Тереза Мэй , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Великобритания
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