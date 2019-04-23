Появилось видео с террористом перед взрывом на Шри-Ланке

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Появилось видео с предполагаемым террористом перед взрывом в Шри-Ланке 

Lenta.ru + ещё 29 39 минут назад
Камеры видеонаблюдения перед моментом теракта в церкви Святого Себастьяна в Шри-Ланке зафиксировали предполагаемого террориста. Видео опубликовано на сайте Sky News.
На кадрах видно, как молодой бородатый мужчина с рюкзаком за спиной передвигается рядом со зданием. Затем камеры фиксируют его входящим в церковь. Видео останавливается до момента взрыва.
Отмечается, что по меньшей мере, 110 человек были убиты в церкви Святого Себастьяна. Всего в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.
На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.
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