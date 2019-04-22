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Сирийского Бин Ладена убили в Алеппо 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В ходе столкновения Сирийской арабской армии (САА) с боевиками из исламистской повстанческой группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») погиб джихадист сирийского происхождения по имени Бин Ладен Аль-Банийяси. Об этом сообщает Al-Masdar News.
По информации издания, специальные подразделения боевиков провели атаку в тылу правительственных войск на западе города Алеппо. САА в результате потеряла убитыми 19 бойцов, нападавшая сторона также понесла потери. Помимо Бин Ладена, удалось идентифицировать еще двоих джихадистов — один из них оказался гражданином Йемена.
В течение апреля войска Асада регулярно вступали в столкновения с боевиками в Алеппо и его окрестностях, в результате чего обе стороны несли ощутимые потери.
15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.
В марте спящая ячейка террористов совершила атаку на бойцов сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор. Боевики группировки ХТШ напали на 4-ю дивизию САА. В результате погибли два человека, в том числе офицер.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Джебхат ан-Нусра
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