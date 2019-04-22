Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах 

RT на русском + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины.
«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев в Twitter.
После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.
Ранее его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также Зеленского поздравили глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.
RT на русском: последние новости
Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским Курц призвал Зеленского бороться с коррупцией на Украине Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины
В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Игорь Додон , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Дональд Туск , Александр Лукашенко , Европейский совет , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому226
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому190
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»350
Дочь Евгения Осина попала в больницу14
Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии85
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Шоу-бизнес
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
В столичных парках открылись пункты велопроката
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение