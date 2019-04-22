Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины.
«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — написал Токаев в Twitter.
После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.
Ранее его поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также Зеленского поздравили глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.