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«Постоянную и решительную»: ЕС пообещал Зеленскому поддержку 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Выигрывающий выборы президента Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на постоянную, неизменную и решительную поддержку со стороны Европейского союза, сообщили от его имени глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск. Их обращение опубликовано на сайте ЕК.
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки 98,64% бюллетеней Зеленский набирает 73,18% против 24,5%, которые достаются действующему главе государства Петру Порошенко.
«Мы хотели бы поздравить вас от имени ЕС с избранием на пост президента Украины», — обратились к Зеленскому Туск и Юнкер.
Они назвали «большим достижением в сложной политической обстановке» соблюдение законности и принципов демократии во время нынешнего избирательного процесса на Украине, и выразили признательность Зеленскому за это.
Кроме того, Юнкер и Туск отметили значительный прогресс, достигнутый властями страны за пять прошедших лет, в строительстве мирной, демократической и процветающей Украины, но и подчеркнули, что на этом путь еще многое предстоит сделать.
«Вы можете рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ», — пообещали они, добавив, что также Евросоюз будет «постоянно и неизменно» поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Комментарии399
В мире , Видео , Украина , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия
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