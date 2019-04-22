«Постоянную и решительную»: ЕС пообещал Зеленскому поддержку

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки 98,64% бюллетеней Зеленский набирает 73,18% против 24,5%, которые достаются действующему главе государства Петру Порошенко

«Мы хотели бы поздравить вас от имени ЕС с избранием на пост президента Украины», — обратились к Зеленскому Туск и Юнкер.

Они назвали «большим достижением в сложной политической обстановке» соблюдение законности и принципов демократии во время нынешнего избирательного процесса на Украине, и выразили признательность Зеленскому за это.

Кроме того, Юнкер и Туск отметили значительный прогресс, достигнутый властями страны за пять прошедших лет, в строительстве мирной, демократической и процветающей Украины, но и подчеркнули, что на этом путь еще многое предстоит сделать.