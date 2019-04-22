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Зеленский не принял поздравления Януковича 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Виктор Янукович в понедельник поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы украинского государства; однако штаб кандидата в президенты эти поздравления не принял.
«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в заявлении, текст которого опубликовал в своем Facebook Юрий Кирасир — пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича.
Он также призвал Зеленского не подвести украинцев, которые ему доверились.
Поздравления от экс-президента в команде Зеленского восприняли без энтузиазма.
«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую «поддержку» от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — сказал «Интерфаксу» Дмитрий Разумков — представитель штаба Зеленского.
По итогам обработки 95% бюллетеней за Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.
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Комментарии
В мире , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Интерфакс
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