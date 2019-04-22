Зеленский не принял поздравления Януковича

«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в заявлении, текст которого опубликовал в своем Facebook Юрий Кирасир — пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича.

Он также призвал Зеленского не подвести украинцев, которые ему доверились.

Поздравления от экс-президента в команде Зеленского восприняли без энтузиазма.

«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую «поддержку» от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — сказал «Интерфаксу» Дмитрий Разумков — представитель штаба Зеленского.