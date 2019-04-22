Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский сохраняет лидерство после обработки 95% протоколов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 95,06% протоколов.
Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Последние новости
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Франция отправит танки и военных к границам России
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому26
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»215
Дочь Евгения Осина попала в больницу1
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым285
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным584
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
В столичных парках открылись пункты велопроката
Новости Москвы
«Чтобы признать»: Зеленского пригласили в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение