Зеленский сохраняет лидерство после обработки 95% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 95,06% протоколов.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.