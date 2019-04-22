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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.
«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в послании.
Янукович отметил, что украинский народ «расколот и радикализирован как никогда ранее».
По его словам, вина за эти «чудовищные страдания» лежит на нынешнем главе государства Петре Порошенко, которому избиратели «вынесли однозначный приговор».
После обработки 90% протоколов Зеленский получает 73,18% голосов.
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