Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в послании.

Янукович отметил, что украинский народ «расколот и радикализирован как никогда ранее».

По его словам, вина за эти «чудовищные страдания» лежит на нынешнем главе государства Петре Порошенко , которому избиратели «вынесли однозначный приговор».

После обработки 90% протоколов Зеленский получает 73,18% голосов.