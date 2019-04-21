Надышаться перед смертью: Порошенко готов подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада . Согласно этому документы, жители страны должны общаться на официальном языке практически во всех сферах жизни. За «защиту» украинского языка выступает и Владимир Зеленский , который, по данным экзитполов, лидирует на выборах президента страны почти с троекратным отрывом.

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов подписать закон о языке, если его одобрит Верховная рада страны. Об этом нынешний глава государства сообщил после объявления данных экзитполов, трансляция его выступления доступна на канале RT в ютубе.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — отметил Порошенко в своем избирательном штабе.

Украинский парламент приступил к рассмотрению во втором чтении закона о государственном языке, согласно которому украинцы должны будут использовать этот язык практически во всех сферах жизни. Кроме того, украинским должны будут свободно владеть и те, кто хочет получить гражданство страны. Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял, что в документе есть поправки, поэтому рассмотрение законопроекта может затянуться на несколько недель. Рада рассмотрит этот закон 23-26 апреля.

Законопроект в первом чтении был одобрен украинским парламентом в октябре 2018 года.

В свою очередь, побеждающий, по данным экзитполов, во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык.

«Мы за закон про украинский язык, но сейчас этот закон находится в Верховной раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы. Я должен защищать украинский язык и буду это делать», — сообщил он в разговоре с журналистами.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что не стоит притеснять русский язык, и даже защищал его. «Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе», — отмечал он.

Кроме того, будучи кандидатом на пост президента Украины, он предлагал создать телеканал с вещанием на русском языке. В его планах было вещание этого канала на таких территориях, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым, США, Европа и Израиль. Таким образом, утверждал Зеленский, телеканал докажет, что у жителей территорий, неподконтрольных Киеву, не «хотят отбирать русский язык».

Между тем, в марте 2019 года социологическое исследование выявило, что жители Украины считают, что «Закон о языковых квотах» ущемляет их права. Согласно этому документу, в эфирах общенациональных телеканалов и радиостанций должно размещаться 75% контента на украинском языке.

В результате опроса сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что 33,9% жителей 129 украинских населенных пунктов считают, что «на Украине происходит наступление на свободу слова». Около половины респондентов полагают, что запрет российских телеканалов в стране «является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан». Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос почти на 10%.

Тем временем на Украине закончился второй тур выборов президента страны. Пока проводится подсчет голосов, Всеукраинский экзитпол уже опубликовал предварительные результаты. По этим данным, Владимир Зеленский набрал 73,7%, Петр Порошенко — почти в три раза меньше.

«Национальный экзитпол» сообщает, что Зеленский получил 73,2%, Порошенко — 25,3%. Телеканал ТСН провел свой собственный экзитпол — Владимир Зеленский, согласно ему, набрал 72,7%, Петр Порошенко — 27,3%, сообщает НСН.

Порошенко признал свой проигрыш. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду с поста президента. Но я не уйду из политики», — заявил он в своем твиттере.

Его конкурент Владимир Зеленский уже успел поблагодарить свою команду. «Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас», — пообещал Зеленский.