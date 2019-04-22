Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о кибератаках перед выборами президента страны, которые якобы проводились с российских VPN адресов. Тем не менее, никаких доказательств своих слов Аваков не привел. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В течение трех дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из РФ», — сказано в заявлении министра.
Аваков подчеркнул, что в день выборов безопасность на избирательных участках обеспечивали 133 тысячи правоохранителей.
21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем участвовали Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые стали лидерами по итогам первого тура голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00, сейчас ведется подсчет голосов.
МВД и ЦИК Украины сообщали, что в ходе голосования не было зафиксировано массовых нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов. В то же время штаб Зеленского зарегистрировал более 1400 нарушений на выборах.
По последним подсчетам, шоумен лидирует на голосовании с преимуществом в 73%. Свой голос за Петра Порошенко отдали только 24,8% избирателей.