Глава МВД Украины сообщил о кибератаках с «VPN адресов РФ»

Украины Глава МВД Арсен Аваков заявил о кибератаках перед выборами президента страны, которые якобы проводились с российских VPN адресов. Тем не менее, никаких доказательств своих слов Аваков не привел. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В течение трех дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из РФ», — сказано в заявлении министра.

Аваков подчеркнул, что в день выборов безопасность на избирательных участках обеспечивали 133 тысячи правоохранителей.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем участвовали Петр Порошенко Владимир Зеленский , которые стали лидерами по итогам первого тура голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00, сейчас ведется подсчет голосов.

МВД и ЦИК Украины сообщали, что в ходе голосования не было зафиксировано массовых нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов. В то же время штаб Зеленского зарегистрировал более 1400 нарушений на выборах.

По последним подсчетам, шоумен лидирует на голосовании с преимуществом в 73%. Свой голос за Петра Порошенко отдали только 24,8% избирателей.