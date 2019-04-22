Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины и противодействию агрессии", — написал Волкер на своей странице в Twitter.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Порошенко и Зеленский, который, по последним данным ЦИК, лидирует на выборах, набирая более 73%.