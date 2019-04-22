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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах 

Р-Спорт + ещё 9 1 час назад
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США продолжат оказывать поддержку Киеву по восстановлению территориальной целостности и подтвердил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.
"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины и противодействию агрессии", — написал Волкер на своей странице в Twitter.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Порошенко и Зеленский, который, по последним данным ЦИК, лидирует на выборах, набирая более 73%.
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