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Глава МИД Украины пообещал Зеленскому «быть в тренде» 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Украины Павел Климкин поздравил победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, отметив, что тот может не волноваться за внешнюю политику в переходный период.
"Поздравляю украинский народ с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой, — написал он на своей странице в Facebook. — Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться".
"Все спрашивают, что делать дальше. Есть много планов — и политических, и личных, — продолжал Климкин. — Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде".
Согласно конституции, президент имеет право представить на утверждение парламента кандидатов только на два поста в правительстве — глав МИД и Минобороны. Кандидатуры на должности других министров вносит в Раду премьер-министр.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МИД
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