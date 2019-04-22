Глава МИД Украины пообещал Зеленскому «быть в тренде»

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Туск и Юнкер предложили Зеленскому встретиться в кратчайшие сроки и пообещали помощь

В оппозиции заявили, что с нынешним составом Рады Зеленский не сможет выполнить обещания

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