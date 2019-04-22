Глава МИД Украины Павел Климкин поздравил победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, отметив, что тот может не волноваться за внешнюю политику в переходный период.
"Поздравляю украинский народ с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой, — написал он на своей странице в Facebook. — Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться".
"Все спрашивают, что делать дальше. Есть много планов — и политических, и личных, — продолжал Климкин. — Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде".
Согласно конституции, президент имеет право представить на утверждение парламента кандидатов только на два поста в правительстве — глав МИД и Минобороны. Кандидатуры на должности других министров вносит в Раду премьер-министр.