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Саакашвили собрался на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину и уже купил билет на самолет.
Саакашвили заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко ввел запрет незаконно. Экс-глава Одесской области хочет вернуться на Украину, чтобы «защитить себя», передает ТАСС со ссылкой на канал «Наш».
Результаты выборов он назвал «электоральной революцией», в ходе которой украинцы «вымели метлой весь старый политический класс».
Саакашвили считает, что Порошенко «готовится к реваншу», передает РИА «Новости».
Побеждающему на выборах Владимиру Зеленскому «придется туго, потому что он имеет дело не со старыми политиками, а с мафией», сказал Саакашвили.
Напомним, после обработки половины протоколов ЦИК Украины сообщает, что Зеленский набирает 73,01% голосов на выборах президента страны.
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В мире , Кавказ , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Центризбирком России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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