Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этом посту Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и в интересах наших народов! Желаю Вам успехов!", — написал Пашинян в Twitter.
1/2 Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах Президента 🇺🇦України! @zeteam_official— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.
Согласно последним данным ЦИК по итогам обработки 7,12% протоколов, Зеленский на выборах президента Украины набирает 72,24% голосов.