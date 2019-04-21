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Пашинян поздравил Зеленского с победой на выборах на украинском языке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Арам Нерсесян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.
"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этом посту Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и в интересах наших народов! Желаю Вам успехов!", — написал Пашинян в Twitter.
Согласно последним данным ЦИК по итогам обработки 7,12% протоколов, Зеленский на выборах президента Украины набирает 72,24% голосов.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Армения
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