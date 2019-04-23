CNN: Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах

Разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Об этом сообщает телеканал CNN.

Секретную информацию получили сразу несколько человек в правительстве, причем за несколько недель до страшных событий. Более того, 11 апреля доклад об угрозе нападений террористов-смертников был распространен среди служб безопасности и некоторых правительственных министерств. Был даже список подозреваемых. А за несколько часов до атаки иностранные спецслужбы повторяли свои предупреждения.

Напомним, в минувшее воскресенье на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Погибли 290 человек. Среди них отдыхавшие в трех дорогих гостиницах граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Россиян среди погибших и пострадавших нет.