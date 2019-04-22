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ЦИК Украины подсчитал 97% голосов 

Газета.Ru + ещё 39 1 час назад
Фото: Reuters
После обработки 97,04% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,15%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК Украины.
Всего за Зеленского проголосовали более 13 млн украинцев.
За действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса 24,52%, 4,4 млн избирателей.
Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.
Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.
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