ЦИК Украины подсчитал 97% голосов

После обработки 97,04% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,15%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК Украины.

Всего за Зеленского проголосовали более 13 млн украинцев.

За действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса 24,52%, 4,4 млн избирателей.

Кроме того, по информации ЦИК , 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.