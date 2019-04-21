Украинские СМИ сообщают, что Порошенко получил от Вашингтона гарантии неприкосновенности

Украинские СМИ в воскресенье сообщили, что Петр Порошенко после объявления данных экзитполов по итогам второго тура выборов получил от США гарантии неприкосновенности.

"Американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего президента [Владимира] Зеленского, чтоб не трогали предшественника", — пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в Вашингтоне.

На Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным всех экзитполов, Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов набрал почти втрое больше голосов, чем Петр Порошенко. Действующий президент Украины уже признал итоги голосования и поздравил своего оппонента с победой на выборах.