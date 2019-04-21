Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах

"Выборы президента Украины состоялись свободно и демократично. Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", — написал Гройсман на странице в Facebook.

Также Гройсман поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за пять лет его работы.

"Спасибо Петру Порошенко за пять лет, в течение которых на самом деле было сделано много, чтобы Украина стала современной европейской страной. Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", — заявил премьер.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Порошенко и лидер первого тура Зеленский, который, как свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 мск, побеждает в выборах.