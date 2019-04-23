Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание по Украине

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины и пообещала стране свою поддержку.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и впредь активно поддерживать Украину на пути реформ и ее права на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Меркель пригласила избранного президента Украины посетить Германию.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил заинтересованность в продолжении переговоров по Донбассу в нормандском формате.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100% бюллетеней, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% голосов избирателей.