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Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание по Украине 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины и пообещала стране свою поддержку.
«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и впредь активно поддерживать Украину на пути реформ и ее права на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.
Меркель пригласила избранного президента Украины посетить Германию.
Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил заинтересованность в продолжении переговоров по Донбассу в нормандском формате.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100% бюллетеней, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% голосов избирателей.
В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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