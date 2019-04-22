«Будет больно!» Что ждет Украину после выборов

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины очевидна. Петр Порошенко признал поражение, а сам Зеленский предлагает переименовать свою студию "Квартал 95" в "Квартал 73" — по предварительным подсчетам он набрал 73 процента. Но Порошенко обещает дать новый бой в политике. О том, что последует за днем голосования, — в материале РИА Новости.

Сбывшиеся предсказания

Официально публикация результатов экзитполов была запрещена. Но, как и в первом туре, все этот запрет нарушали. В соцсетях сообщали об утечках из штабов кандидатов. Из лагеря Зеленского передавали, что на 15:00 по киевскому времени их кандидат набрал почти 75 процентов.

Всеукраинский экзитпол показал, что у Зеленского 73,7 процента, у Порошенко — 26,3. По версии национального экзитпола — 73,2 и 25,3 процента.

В целом это совпадало с предсказаниями социологов. Первые опубликованные Центральной избирательной комиссией Украины результаты дали тот же расклад: 72-73 процента за Зеленского, 25-26 процентов — за Порошенко. Остальные бюллетени признаны недействительными.

Голосование прошло без особых эксцессов. Хотя были курьезы: в Харьковской области на избирательный участок пришли два гражданина России , желавшие принять участие в выборах на основании вида на жительства.

И Зеленский, и Порошенко явились на свои участки в Киеве с охраной. Действующий президент до того посетил службу в Михайловском соборе украинской столицы. Он был в деловом костюме вопреки собственному призыву голосовать в вышиванках.

Порошенко посоветовал собравшимся на участке и журналистам "руководствоваться разумом".

"Потому что не смешно. Сначала может быть немножко смешно, а потом может быть больно", — предрек глава государства.

Зеленского у урны сфотографировали с заполненным бюллетенем, что считается нарушением избирательного законодательства. В тот момент случилось нечто похожее на провокацию. Беременная женщина из команды Femen скандировала: "Хватит насиловать страну!" Затем она оголилась по пояс, так, что стал виден нарисованный на животе кот. Журналисты сочли, что это намек на слова Порошенко о Зеленском как о коте в мешке. Активистка заявила, что она против обоих претендентов.

Позвонить и поздравить

Порошенко признал поражение почти сразу после закрытия участков в 20:00.

"Я вижу результаты экзитполов, и они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его — так, как принято в цивилизованных европейских странах (…), — сказал он. — Через месяц я должен буду покинуть пост. Но хочу заявить: я уйду из офиса, но не уйду из политики".

Глава государства добавил, что не откажется от своего курса, даже если он будет оппозиционным. Порошенко еще раз подчеркнул, что расходится с Зеленским в принципиальных вопросах.

"Кстати, мы до сих пор ждем извинений за "термос" (так Зеленской в шутку назвал томос об "автокефалии" раскольнической церкви. — Прим. ред.). Мы будет защищать банковскую систему от [украинского олигарха Игоря] Коломойского (делового партнера Зеленского. — Прим. ред.)", — уточнил президент.

Не откажется он и от намерения продолжать украинизацию, которая вызывает недовольство внутри государства и за его пределами.

"Наша команда будет защищать украинский язык. А если Верховная рада на следующей неделе утвердит закон о языке, я буду счастлив и горд, что как президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу", — пообещал он, дав понять, что оставит преемнику неприятное наследство.

Зеленского поддержали больше всего в южных и восточных областях, где традиционно не принимают агрессивную украинизацию. Новому президенту придется работать в условиях, когда раздражающих многих закон уже принят и действует.

Порошенко добавил, что не уступит контроля над Радой, выразив готовность "противодействовать планам Кремля создать лояльное Москве большинство в парламенте". Фактически он прямо сказал, что его присутствие будет ощущаться в основных институтах государства.

Том, что он не собирается уходить с политической арены, украинский президент повторил еще раз: "Мы сегодня не выиграли бой, но это не означает, что мы проиграли войну. Впереди у нас много битв. Мое решение оставаться в политике психологическое непростое". На прощание Порошенко признался в любви к Украине.

Зеленский был краток и менее конкретен: "Мы сделали это вместе! Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Спасибо "Кварталу 95", который теперь может называться "Квартал 73". Спасибо правоохранителям и СБУ Спасибо журналистам, спасибо украинцам, которые сделали выбор. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас", — пообещал победитель выборов.

И неожиданно добавил: "Пока я официально еще не президент, могу сказать как гражданин всем странам постсоветского пространства: смотрите — все возможно".

"Не понимают, что он собой представляет"

Трудности, с которыми придется столкнуться новому президенту Украины, в разговоре с РИА Новости перечислил автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

"Пока на Западе отношение к Зеленскому очень осторожное. Ни в ЕС, ни в США не понимают, что он из себя представляет. Тем более Порошенко за свой президентский срок создал себе очень сильное лобби в европейских столицах. Запад пытается представить Зеленского реваншистом, или же игрушкой в руках реваншистов", — отмечает эксперт.

"Парламент может сильно ограничить деятельность Зеленского, — продолжает Скоркин. — Но у него есть вариант распустить Раду и назначить досрочные выборы. Пойдет ли он на этот шаг? Та коалиция, которая сейчас в парламенте, по факту уже распалась".

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напомнил, что в интервью украинским СМИ Зеленский "на вопрос, враг ли для него Путин, ответил "конечно, враг"".

"Однако дальше тема российско-украинских отношений пока не развивается. Но хуже, чем было при Порошенко точно не будет", — убежден эксперт.

Погребинский предполагает, что если новый президент, как обещал, "действительно будет ориентироваться на мнение граждан, то тогда есть перспектива налаживания российско-украинских отношений".

"Ведь большинство на Украине этого хочет. Если он будет спрашивать народ, то так и будет", — считает собеседник РИА Новости.

Впрочем, некоторые наблюдатели высказали мнение, что политика Украины будет определяться не столько отношениями нового и старого президентов и парламента, сколько связью между Зеленским и его бизнес-партнером Коломойским.

Так, адвокат Татьяна Монтян, принимавшая участие в резонансных политических делах, полагает, что граждане голосовали за Зеленского "в силу того, что усматривают в нем единственную надежду на изменение сложившегося пять лет назад майдаунного (майданного — Прим. ред.) статус-кво".