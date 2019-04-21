Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чеченцы добились вывода грузинского спецназа из Панкисского ущелья 

Lenta.ru 57 минут назад
Подразделения специального назначения МВД Грузии покинули Панкисское ущелье, где 21 апреля произошли столкновения между силовиками и местными жителями, протестующими против строительства малой ГЭС на реке Алазани. Об этом сообщает «Интерфакс».
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Большая часть демонстрантов разошлась по домам, но в ущелье оставлены усиленные подразделения полиции, отмечает агентство.
Как передает Sputnik, глава МВД Грузии Георгий Гахария объявил, что строительство ГЭС возобновится только в том случае, если на это дадут согласие 90 процентов населения. Власти продолжат диалог с гражданами, однако те, кто применил силу в отношении сотрудников правоохранительных органов, будут наказаны, подчеркнул министр. Вместе с тем власти заявляют, что при необходимости готовы пойти на жесткие меры.
По последним данным, которые приводит «Интерфакс», в результате стычек в Панкисском ущелье пострадали 50 человек, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Сожжены несколько полицейских автомобилей и работавший на строительстве ГЭС экскаватор.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в Facebook, что наблюдает за происходящим в ущелье. Глава государства выразила готовность подключиться к урегулированию ситуации.
Жители Панкисского ущелья — преимущественно это этнические чеченцы — категорически против строительства на реке Алазани ГЭС «Хадори-3». Начавшиеся 21 апреля работы по возведению объекта они встретили протестами, а после того, как для разгона стихийной акции был задействован спецназ, стали забрасывать силовиков камнями и поджигать их машины.
Строительство «Хадори-3» неоднократно откладывалось грузинскими властями с марта 2018 года из-за протестов местного населения, обеспокоенного возможным негативным влиянием ГЭС на экологию.
Последние новости
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео Установлены организаторы взрывов в Шри-Ланке В штаб Зеленского пришла полиция
Комментарии
В мире , Видео , Саломе Зурабишвили , МВД , Интерфакс , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине случайно опубликовали данные итогового экзитпола89
Несколько кордонов: имение Порошенко оцепили силовики13
Пришло время жалеть Зеленского380
Порошенко определился с планами на случай проигрыша103
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине635
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение