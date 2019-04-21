Чеченцы добились вывода грузинского спецназа из Панкисского ущелья

Подразделения специального назначения МВД Грузии покинули Панкисское ущелье, где 21 апреля произошли столкновения между силовиками и местными жителями, протестующими против строительства малой ГЭС на реке Алазани. Об этом сообщает «Интерфакс».

Большая часть демонстрантов разошлась по домам, но в ущелье оставлены усиленные подразделения полиции, отмечает агентство.

Как передает Sputnik, глава МВД Грузии Георгий Гахария объявил, что строительство ГЭС возобновится только в том случае, если на это дадут согласие 90 процентов населения. Власти продолжат диалог с гражданами, однако те, кто применил силу в отношении сотрудников правоохранительных органов, будут наказаны, подчеркнул министр. Вместе с тем власти заявляют, что при необходимости готовы пойти на жесткие меры.

По последним данным, которые приводит «Интерфакс», в результате стычек в Панкисском ущелье пострадали 50 человек, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Сожжены несколько полицейских автомобилей и работавший на строительстве ГЭС экскаватор.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в Facebook, что наблюдает за происходящим в ущелье. Глава государства выразила готовность подключиться к урегулированию ситуации.

Жители Панкисского ущелья — преимущественно это этнические чеченцы — категорически против строительства на реке Алазани ГЭС «Хадори-3». Начавшиеся 21 апреля работы по возведению объекта они встретили протестами, а после того, как для разгона стихийной акции был задействован спецназ, стали забрасывать силовиков камнями и поджигать их машины.

Строительство «Хадори-3» неоднократно откладывалось грузинскими властями с марта 2018 года из-за протестов местного населения, обеспокоенного возможным негативным влиянием ГЭС на экологию.