Первые результаты подсчета голосов подтвердили победу Зеленского

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины , показывают первые данные подсчета голосов. Безоговорочную победу шоумену предрекли и данные трех экзит-полов

Шоумен Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, показывают первые итоги подсчета бюллетеней. После обработки 1,80% голосов Зеленский набирает 71,16% процентов, тогда как его соперник, действующий президент Петр Порошенко — 26,51%.

Безоговорочную победу Зеленского предрекли и первые результаты экзит-полов. Согласно трем опросам, проводившимся на выходе с избирательных участков, шоумен набирает порядка 73%, тогда как Порошенко — около 26%.

Завершить подсчет голосов второго тура выборов президента украинский Центризбирком должен не позднее 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента страны должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады , отмечает телеканал «112 Украина».

Явка на выборы на 20:00, по последним данным Центризбиркома Украины, составила 62,24% избирателей. Полиция Украины получила 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 17 уголовных дел.