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Первые результаты подсчета голосов подтвердили победу Зеленского 

Forbes.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Getty Images
Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины, показывают первые данные подсчета голосов. Безоговорочную победу шоумену предрекли и данные трех экзит-полов
Шоумен Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, показывают первые итоги подсчета бюллетеней. После обработки 1,80% голосов Зеленский набирает 71,16% процентов, тогда как его соперник, действующий президент Петр Порошенко — 26,51%.
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Безоговорочную победу Зеленского предрекли и первые результаты экзит-полов. Согласно трем опросам, проводившимся на выходе с избирательных участков, шоумен набирает порядка 73%, тогда как Порошенко — около 26%.
Завершить подсчет голосов второго тура выборов президента украинский Центризбирком должен не позднее 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента страны должна состояться до 3 июня на торжественном заседании Верховной Рады, отмечает телеканал «112 Украина».
Явка на выборы на 20:00, по последним данным Центризбиркома Украины, составила 62,24% избирателей. Полиция Украины получила 1245 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 17 уголовных дел.
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В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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