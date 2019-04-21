Порошенко победил в Австралии

На избирательном участке в Австралии , где голосование за президента Украины подошло к концу, подсчитали голоса. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, во втором туре президентских выборов приняли участие 99 человек. При этом за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 72 избирателя, а за шоумена Владимира Зеленского — 26. Один бюллетень признали недействительным.

Уточняется, что в первом туре на избирательный участок явились 125 человек. Тогда первое место также занял Порошенко.

Ранее сообщалось, что стартовало голосование на выборах президента Украины в США.