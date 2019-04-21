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Порошенко победил в Австралии 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Reuters
На избирательном участке в Австралии, где голосование за президента Украины подошло к концу, подсчитали голоса. Об этом сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, во втором туре президентских выборов приняли участие 99 человек. При этом за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 72 избирателя, а за шоумена Владимира Зеленского — 26. Один бюллетень признали недействительным.
Уточняется, что в первом туре на избирательный участок явились 125 человек. Тогда первое место также занял Порошенко.
Ранее сообщалось, что стартовало голосование на выборах президента Украины в США.
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