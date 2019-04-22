Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин выехал из отеля Шри-Ланки за несколько часов до взрыва 

ТК «Звезда» + ещё 42 22 минуты назад
Гражданин России находился в пятизвездочной гостинице Коломбо и покинул отель за некоторое время до ЧП.
В одной из гостиниц Шри-Ланки, в которой прогремел сегодня взрыв, проживал россиянин. Ему повезло выехать из отеля за несколько часов до того, как там раздался взрыв. Других россиян в гостиницах зарегистрировано не было, сообщили «Звезде» в посольстве РФ в Шри-Ланке.
По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Игоря Ковалева, он сегодня лично с коллегой объехал все места, где произошли теракты. Побывали во всех гостиницах, где произошли взрывы, просмотрели списки погибших иностранцев в моргах.
«В одной из гостиниц был российский гражданин, который выписался ранним утром этого дня. Мы попросили администрацию гостиницы дать нам списки всех жильцов, которые у них жили в последние день-два. Смотрим по фамилиям, видим русскую, спрашиваем: «Вот этот товарищ, что с ним?» Они говорят: «Сегодня утром у нас выписался, уехал». Больше россиян не было в списках. Фамилию этого человека я озвучивать не буду. Он, видимо, только из СМИ потом узнал о произошедшем», — рассказал Игорь Ковалев «Звезде».
Напомним, в результате серии взрывов на Шри-Ланке сегодня по последним данным погибли более 215 человек. Еще 450 пострадали. Произошедшее сразу же назвали терактами.
ТК «Звезда»: последние новости
Порошенко пообещал подписать закон о госязыке Порошенко призвал мир помочь Украине вступить в НАТО и ЕС Украинский политолог рассказал, почему в Киеве наблюдается высокая явка на выборах
Комментарии
В мире , Видео , Происшествия , Игорь Ковалев , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил от США гарантии164
Зеленский готовится к переговорам с Россией18
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине66
«Будет больно!» Что ждет Украину после выборов9
ЦИК Украины опубликовал новые данные по выборам3
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение