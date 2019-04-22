Россиянин выехал из отеля Шри-Ланки за несколько часов до взрыва

Гражданин России находился в пятизвездочной гостинице Коломбо и покинул отель за некоторое время до ЧП.

В одной из гостиниц Шри-Ланки , в которой прогремел сегодня взрыв, проживал россиянин. Ему повезло выехать из отеля за несколько часов до того, как там раздался взрыв. Других россиян в гостиницах зарегистрировано не было, сообщили «Звезде» в посольстве РФ в Шри-Ланке.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Игоря Ковалева, он сегодня лично с коллегой объехал все места, где произошли теракты. Побывали во всех гостиницах, где произошли взрывы, просмотрели списки погибших иностранцев в моргах.

«В одной из гостиниц был российский гражданин, который выписался ранним утром этого дня. Мы попросили администрацию гостиницы дать нам списки всех жильцов, которые у них жили в последние день-два. Смотрим по фамилиям, видим русскую, спрашиваем: «Вот этот товарищ, что с ним?» Они говорят: «Сегодня утром у нас выписался, уехал». Больше россиян не было в списках. Фамилию этого человека я озвучивать не буду. Он, видимо, только из СМИ потом узнал о произошедшем», — рассказал Игорь Ковалев «Звезде».

Напомним, в результате серии взрывов на Шри-Ланке сегодня по последним данным погибли более 215 человек. Еще 450 пострадали. Произошедшее сразу же назвали терактами.