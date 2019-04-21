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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Украинский генерал призвал захватить часть России
Пользователи соцсетей выразили мнение, что военачальник "слишком много хочет", однако описанный им сценарий совершенно нереален. Некоторые из них сочли, что такое предложение могло поступить только от нетрезвого человека.
"Всем надо анализы сдавать!" — отметил один из комментаторов.
"Может, ему и ключ от квартиры, где деньги лежат?" — пошутил другой.
В соцсетях предположили, что генерал такими заявлениями хочет привлечь к себе внимание или расположение киевских властей.
"Это происходит от скудости ума или чтобы лучше выглядеть в глазах нового хозяина", — считает Valerij.
Некоторые напомнили, что похожие агрессивные призывы постоянно звучат со стороны киевских политиков.
"Украинские чиновники привыкли такую дичь нести в адрес России, что одной больше, одной меньше, разницы нет", — написал viktorijareden.
Ранее украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал захватить часть России в случае ее "распада". По его мнению, такой сценарий возможен при "определенных условиях". Он порекомендовал Киеву извлечь выгоду, если такое произойдет.
Романенко не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в отношении России. На прошлой неделе он заявил, что Украине для противодействия Москве нужны ракеты, достающие "как минимум до Урала".
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Комментарии17
В мире , Игорь Романенко , Генштаб
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