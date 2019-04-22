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Штаб Зеленского прокомментировал возможность назначения Тимошенко премьером 

Р-Спорт + ещё 64 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник заявил, что в штабе считают, что говорить о назначении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на пост премьер-министра пока алогично.
"Я хочу вам напомнить, что не президент назначает премьер-министра на Украине. Мы сегодня живем в парламентско-президентской республике. Кандидатуру премьер-министра подает коалиция и вносит на рассмотрение парламента президент. Поэтому в данной ситуации обсуждать такие кадровые назначения алогично, поскольку сегодня есть коалиция, в которой нет ни "Батькивщины", ни "Слуги народа", — заявил Разумков на брифинге, отвечая на вопрос, может ли Тимошенко быть назначена премьером.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 97,04% протоколов.
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Комментарии3
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский
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