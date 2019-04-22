Штаб Зеленского прокомментировал возможность назначения Тимошенко премьером

"Я хочу вам напомнить, что не президент назначает премьер-министра на Украине. Мы сегодня живем в парламентско-президентской республике. Кандидатуру премьер-министра подает коалиция и вносит на рассмотрение парламента президент. Поэтому в данной ситуации обсуждать такие кадровые назначения алогично, поскольку сегодня есть коалиция, в которой нет ни "Батькивщины", ни "Слуги народа", — заявил Разумков на брифинге, отвечая на вопрос, может ли Тимошенко быть назначена премьером.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 97,04% протоколов.