Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Vincenzo Pinto
Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
"Дорогие братья и сестры, это послание для каждого человека и одновременно всего мира. Воскресение Христово — это начало новой жизни для каждого мужчины и каждой женщины, потому что истинное обновление всегда начинается с сердца, с совести. Но Пасха это также начало нового мира, освобожденного от рабства греха и смерти: мир, наконец, открылся Царству Божьему, Царству любви, мира и братства", — сказал понтифик, объявив благую весть о рождении Иисуса Христа.
В своем послании папа Франциск по традиции пожелал мира и стабильности странам и регионам мира, где продолжаются гуманитарные проблемы и вооруженные конфликты.
"Христос жив и остается с нами. Он, Живущий, да станет надеждой для любимого сирийского народа, жертвы длительного конфликта, который угрожает сделать нас смирившимися и даже безразличными", — сказал понтифик.
В этой связи папа призвал к политическому решению, которое отвечает "справедливым чаяниям свободы, мира и справедливости", разрешит гуманитарный кризис и будет способствовать возвращению беженцев.
Также понтифик уделил внимание ситуации на Ближнем Востоке, упомянув страдающее от войны и голода население Йемена и пожелав преодолеть разногласия израильтянам и палестинцам.
Отдельно папа Франциск остановился на кровопролитии в Ливии, где невинные людей снова начали погибать в последние недели, а многие семьи были вынуждены покинуть свои дома.
"Я призываю заинтересованные стороны избрать путь диалога, а не угнетения, избегая повторного открытия раны десятилетнего конфликта и политической нестабильности", — сказал он.
Говоря о ситуации в Африке, папа пожелал мира всему континенту, в особенности, Буркина-Фасо, Мали, Нигеру, Нигерии и Камеруну, где продолжаются "социальная напряженности, конфликты и насильственный экстремизм". Среди африканских стран понтифик выделил Судан, "который переживает политическую неопределенность", и Южный Судан, власти которого идут к примирению при посредничестве Святого престола.
По традиции папа Римский обратился к ситуации на востоке Украины, пожелав утешения ее населению, которое "продолжает страдать в ходе конфликта".
"Господь да поможет гуманитарным инициативам, которые направлены на достижение длительного мира", — сказал папа Франциск.
"Дорогие братья и сестры, Христос жив. Он надежда и молодость для каждого из нас и для всего мира. Позволим себе быть Им обновленными. Счастливой Пасхи!" — пожелал понтифик.
Перед обращением папа Франциск возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра в Ватикане. Место праздничной службы перед главным храмом Римско-католической церкви по традиции украшено 55 тысячами тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, роз и орхидей, которые доставили на Пасху из Нидерландов и Словении.
В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи всем заполнившим площадь Святого Петра и всем тем, кто следил за пасхальной мессой по телевизору, радио или в интернете.
Последние новости
Франция отправит танки и военных к границам России США начали "давать урок России в Венесуэле": чем он нам грозит Зеленский представил свою команду
Комментарии
В мире , Иисус Христос , ФРАНЦИСК , Католическая церковь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине674
Украинский генерал призвал захватить часть России538
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке8
«Там бомба». Пьяный избиратель устроил переполох на Украине9
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон36
Видео
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Украинский генерал призвал захватить часть России
Украина Армия
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке
Политика Африка
Смерть омрачила выборы президента на Украине
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение