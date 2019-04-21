Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").

"Дорогие братья и сестры, это послание для каждого человека и одновременно всего мира. Воскресение Христово — это начало новой жизни для каждого мужчины и каждой женщины, потому что истинное обновление всегда начинается с сердца, с совести. Но Пасха это также начало нового мира, освобожденного от рабства греха и смерти: мир, наконец, открылся Царству Божьему, Царству любви, мира и братства", — сказал понтифик, объявив благую весть о рождении Иисуса Христа.

В своем послании папа Франциск по традиции пожелал мира и стабильности странам и регионам мира, где продолжаются гуманитарные проблемы и вооруженные конфликты.

"Христос жив и остается с нами. Он, Живущий, да станет надеждой для любимого сирийского народа, жертвы длительного конфликта, который угрожает сделать нас смирившимися и даже безразличными", — сказал понтифик.

В этой связи папа призвал к политическому решению, которое отвечает "справедливым чаяниям свободы, мира и справедливости", разрешит гуманитарный кризис и будет способствовать возвращению беженцев.

Также понтифик уделил внимание ситуации на Ближнем Востоке, упомянув страдающее от войны и голода население Йемена и пожелав преодолеть разногласия израильтянам и палестинцам.

Отдельно папа Франциск остановился на кровопролитии в Ливии, где невинные людей снова начали погибать в последние недели, а многие семьи были вынуждены покинуть свои дома.

"Я призываю заинтересованные стороны избрать путь диалога, а не угнетения, избегая повторного открытия раны десятилетнего конфликта и политической нестабильности", — сказал он.

Говоря о ситуации в Африке, папа пожелал мира всему континенту, в особенности, Буркина-Фасо, Мали, Нигеру, Нигерии и Камеруну, где продолжаются "социальная напряженности, конфликты и насильственный экстремизм". Среди африканских стран понтифик выделил Судан, "который переживает политическую неопределенность", и Южный Судан, власти которого идут к примирению при посредничестве Святого престола.

По традиции папа Римский обратился к ситуации на востоке Украины, пожелав утешения ее населению, которое "продолжает страдать в ходе конфликта".

"Господь да поможет гуманитарным инициативам, которые направлены на достижение длительного мира", — сказал папа Франциск.

"Дорогие братья и сестры, Христос жив. Он надежда и молодость для каждого из нас и для всего мира. Позволим себе быть Им обновленными. Счастливой Пасхи!" — пожелал понтифик.

Перед обращением папа Франциск возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра в Ватикане. Место праздничной службы перед главным храмом Римско-католической церкви по традиции украшено 55 тысячами тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, роз и орхидей, которые доставили на Пасху из Нидерландов и Словении.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи всем заполнившим площадь Святого Петра и всем тем, кто следил за пасхальной мессой по телевизору, радио или в интернете.