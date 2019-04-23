Президент Чехии позвал Зеленского в Прагу

Он также выразил мнение, что украинские граждане хотят жить в стране с "меньшим количеством националистических лозунгов".

"Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны", — говорится в поздравлении Земана.

По его словам, выбор украинцев в пользу Зеленского свидетельствует о том, что они "не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в стране".

Ранее сообщалось, что Госдеп оценил выборы на Украине.

К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал свое поражение.