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Президент Чехии позвал Зеленского в Прагу 

Газета.Ru + ещё 157 1 час назад
Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его приехать с визитом в Прагу. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу чешского главы.
Он также выразил мнение, что украинские граждане хотят жить в стране с "меньшим количеством националистических лозунгов".
"Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны", — говорится в поздравлении Земана.
По его словам, выбор украинцев в пользу Зеленского свидетельствует о том, что они "не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в стране".
Ранее сообщалось, что Госдеп оценил выборы на Украине.
К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал свое поражение.
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В мире , Видео , Милош Земан , Владимир Зеленский , Госдеп США
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