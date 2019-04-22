Зеленский набирает 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,2% голосов после обработки 85,78% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло украинской Центральной избирательной комиссии.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия украинских граждан.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.