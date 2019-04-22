«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»

Новым президентом Украины , скорее всего, станет Владимир Зеленский . До объявления официальных данных нельзя позволить себе другую формулировку. По данным экзитполов, актер на президентских выборах набрал более 70% голосов избирателей.

Business FM спросила у простых украинцев: почему подавляющее большинство их сограждан проголосовали не за профессионального политика, а за юмориста без сильной команды и нет ли у них опасений, что Зеленский не справится?

Владимир из Днепра на этот счет спокоен.

— Найдет консультантов и советников, и мир поможет. Я имею в виду, Европа, Америка опять же. Нет таких опасений, мне кажется, все получится.

— Владимир, а от Зеленского ждут, в частности ждете ли вы каких-то шагов по поводу улучшения отношений с Россией ? И вообще, есть в обществе запрос на подобные вещи?

— Ну, я думаю, что если это будет не в ущерб Украине, то, конечно, да.

Отсутствие у Зеленского политического опыта не смущает и Алексея из Киева.

«Смотрите, он же не простой юморист, как Миша Галустян или Слепаков. Это человек, который создал классный медиаресурс, у него хороший продакшен. Короче, как бизнесмен, бизнесмен в шоу-бизнесе он сделал себя сам. Обыкновенный — знаете, такая American Dream — парень из Кривого Рога как кандидат в президенты в данном случае в нашей стране, в нашей ситуации — это, конечно, очень плохой вариант, может быть, не знаю, история покажет, может быть. Но общество на него отреагировало по двум причинам своим голосованием, честным, я считаю, голосованием. Отреагировало потому, что Петр Алексеевич не оправдал надежды, а второе — нашему народу просто надоели эти лица, вот просто-напросто надоели лица. У общества большой запрос на реформы».

У киевлянина Анатолия совсем другое мнение.

«Это пи…, извините за выражение. Ну это все, это хана. Ну как? Вы знаете хоть один пример удачного выбора президентом страны человека, который никогда не был в политике? Это все равно что прийти в казино и поставить на зеро все, что у тебя есть. Если у человека нет опыта в политике вообще никакого, соответственно, он полностью попадает под влияние его окружения, которое является олигархами. И все, и у нас откат. Сейчас будет просто … [потеряна] вся внешнеэкономическая деятельность, внешняя политика, все будет … [потеряно] за ближайшее время».

Своими соображениями по поводу результатов голосования поделился Олег из Одессы.

«Голосовали здесь очень многие одесситы, те, кого называют ватниками, неважно, они голосовали не за Зеленского, естественно, а против Порошенко. Думаю, что отрыв будет очень большим. Зеленский ни в коем случае не наш, его нельзя считать, естественно, ни ватником, ни в коем случае не пророссийским. Это человек очень зубастый, как я понимаю, в тихом омуте черти водятся. Он может оказаться еще и похуже Порошенко. Но это мое личное впечатление. Я дилетант, я не обладаю какой-то конфиденциальной информацией, это просто мое личное впечатление взрослого, опытного человека. Но мы так его рассматриваем. Я не могу за всех одесситов ручаться, но я общаюсь с очень многими людьми, мы, знаете, ему придаем такую санитарную функцию, что ли, я бы сказал, пусть он немножко их почистит. Как это, «волки от испуга скушали друг друга». Но это все, что мы можем. У нас не было своего кандидата, просто не было».

Это беспрецедентный случай. Сравнения Зеленского с Рейганом или Шварценеггером некорректны. Человек, не имеющий никакого политического опыта, так убедительно еще не побеждал.