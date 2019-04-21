На Украине зафиксированы первые нарушения на выборах

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На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Киевской и Хмельницкой областях 

ТАСС + ещё 3 42 минуты назад
Наблюдатели от неправительственной украинской организации "Гражданская сеть "Опора", специализирующейся на независимом общественном контроле за выборами, зафиксировали первые нарушения на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях.
"В Хмельницкой области на участках на трех участках не хватает урн для голосования", — говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что данный факт нарушает ст. 74 закона Украины "О выборах президента Украины", которая предусматривает, что каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных ящиков.
Нарушения также зафиксированы в поселке Яготин Киевской области. На один из участков не пропустили наблюдателя на утреннее заседание комиссии. Наблюдателя все же пустили на утреннее заседание после звонка главы Окружной избирательной комиссии, однако он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.
Голосование во втором туре президентских выборов на Украине началось в 08:00. На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
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Комментарии7
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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