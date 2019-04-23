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В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию 

Газета.Ru + ещё 33 50 минут назад
В Северной Корее подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.
Отмечается, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится "скоро", точное время и место встречи лидеров двух стран не указываются.
Также в сообщении говорится, что в ходе встречи лидеры проведут переговоры.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники назвала дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына.
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В мире , Видео , Чен Ким , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , КНДР
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