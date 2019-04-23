В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Отмечается, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится "скоро", точное время и место встречи лидеров двух стран не указываются.

Также в сообщении говорится, что в ходе встречи лидеры проведут переговоры.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники назвала дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына.