Зеленский обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзитпола обратился к странам постсоветского пространства.

«Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского пространства: «Посмотрите на нас, все возможно», — приводит его слова RT.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.