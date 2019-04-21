Остался только Порошенко? Суд решил судьбу Зеленского

Шестой апеляционный суд Киева отклонил иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По мнению судьи, призывы шоумена приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» не подпадают под определение «Подкуп избирателей».

Иск подал адвокат действующего президента Петра Порошенко, наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. В своем заявлении он потребовал аннулировать регистрацию Зеленского.

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя», — написал в своем фейсбуке Хилько.

По мнению Хилько, Зеленский нарушил закон «О выборах президента Украины», разместив на странице в фейсбуке объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК «Олимпийский». В качестве доказательства адвокат привел фото страницы кандидата.

Юрист также добавил, что в данном случае он не действует от имени Порошенко, а представляет интересы «Украинской ассоциации акционеров».

При этом истец призвал пользователей сети удержаться от «от призывов или оскорблений в сторону кандидата Зеленского Владимира Александровича». Он также добавил, что, «как показывает практика, правосудие в Украине работает, реформы дают свои плоды».

В штабе Порошенко иск Хилько назвали предвыборной дискредитацией. Об этом заявил в субботу спикер штаба Олег Медведев. «Мы никакого отношения к этому иску вообще не имеем, мы считаем, что это дискредитация накануне выборов», — сказал он.

В команде Зеленского, в свою очередь, назвали заявление Хилько «бредом».

Отметим, что ЦИК в этом случае встал на сторону Зеленского. Представитель комиссии заявил, что требование об отмене регистрации шоумена не может быть удовлетворено судом и выполнено ЦИК.

Напомним, суббота, день, когда рассматривался иск, была объявлена днем тишины. Однако за эти сутки неоднократно появлялись упоминания, связанные тем или иным образом с кандидатами на пост президента Украины. Так, действующий глава государства Петр Порошенко опубликовал в своем телеграм-канале видео, которое дискредитирует жену его оппонента. Запись свидетельствует о том, что жена Владимира Зеленского Елена в 2014 году якобы разместила за деньги план передвижения украинских войск в Донбасс.

«Друзья, времени уже мало, но еще есть шанс спасти Украину. Это не шутки, это серьезно», — прокомментировал президент Украины обнародованный им материал и попросил «донести [эту информацию] каждому».

Это видео является репостом записи со страницы в фейсбука, которая называется «Референдум о вступлении Украины в США». Содержание этой страницы содержит агитацию за действующего украинского президента. На записи с закадровым голосом показывается личная страницы жены кандидата, в частности ее публикация, сделанная 16 апреля 2014 года. Согласно посту в телеграм-канале, она сделала репост публикации «Life Новости», в которой предлагалось 15 тыс. руб. тому, кто предоставит видео передвижения войск Украины в Донбассе.

После этого Елену Зеленскую занесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Она была признана порталом «информатором незаконных вооруженных формирований».

«Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила», — говорится в сообщении.

В свою очередь, украинский телеканал «1+1» транслировал передачи с участием лидера президентской гонки Владимира Зеленского в день тишины в преддверии второго тура голосования.

20 апреля телеканал показал проекты студии Зеленского «95 квартал», среди которых «Вечерний квартал», «Рассмеши комика» и «ЧистоNews», а также фильм «Я, ты, он, она », в котором Зеленский играет одну из главных ролей.

30 марта, в день тишины перед первым туром выборов президента, «1+1» также запускал в эфир программы этой студии.

Напомним, так как ни один из кандидатов на пост президента Украины не набрал в первом туре выборов нужных для победы 50% голосов, то по закону проводится второй тур, который пройдет в воскресенье. По результатам голосования 31 марта лидером оказался шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,24% голосов, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей.