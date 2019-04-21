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Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи 

Lenta.ru + ещё 40 1 час назад
Фото: Reuters
В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи — в городе Негомбо недалеко от столицы Коломбо. Пострадали не менее 80 человек, передает в воскресенье, 21 апреля, AFP в Twitter со ссылкой на Национальный госпиталь страны.
Reuters добавляет, что взорвались также две столичных гостиницы. По предварительным данным, ранения получили десятки человек.
Позже AFP уточнило, что пострадали три церкви: одна в Коломбо и две за пределами города, а также три люксовых отеля.
В мае 2018 года семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях в одном из крупнейших городов Индонезии — Сурабае. Погибли по меньшей мере 11 человек, пострадал 41.
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В мире , Катастрофы , Происшествия , Украина , France-Presse , Reuters , Коломбо , Негомбо , Шри-Ланка
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