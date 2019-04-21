Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи — в городе Негомбо недалеко от столицы Коломбо . Пострадали не менее 80 человек, передает в воскресенье, 21 апреля, AFP в Twitter со ссылкой на Национальный госпиталь страны.

Reuters добавляет, что взорвались также две столичных гостиницы. По предварительным данным, ранения получили десятки человек.

Позже AFP уточнило, что пострадали три церкви: одна в Коломбо и две за пределами города, а также три люксовых отеля.

В мае 2018 года семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях в одном из крупнейших городов Индонезии — Сурабае. Погибли по меньшей мере 11 человек, пострадал 41.