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ФБР начало борьбу с вооруженными дружинниками 

Lenta.ru + ещё 4 36 минут назад
Фото: Reuters
Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило об аресте Ларри Хопкинса — лидера вооруженной группировки «Объединенные конституционные патриоты» (ОКП), которая самовольно задерживала нелегальных мигрантов при пересечении границы с Мексикой в штате Нью-Мексико. Информацию опубликовал генпрокурор штата Гектор Балдерас в Twitter.
69-летний Хопкинс, также известный как Джонни Хортон, был арестован по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, говорится в заявлении ФБР.
«Сегодняшний арест ФБР ясно указывает на то, что верховенство закона должно находиться в руках обученных сотрудников правоохранительных органов, а не вооруженных дружинников», — пишет Балдерас.
Представитель ОКП Джим Бенви заявил, что арест лидера группировки является политическим давлением, пишет The Independent. Участники ОКП за последние два месяца помогли пограничникам задержать более пяти тысяч незаконных мигрантов и никогда не направляли в их сторону оружие, утверждает Бенви.
Ранее ОКП загрузили видео, в котором видно, как вооруженные члены группировки задерживают семьи с детьми в Нью-Мексико перед тем, как передать мигрантов пограничному патрулю, сообщает издание.
Пограничная служба США заявила, что не одобряет подобную самостоятельность граждан в задержании мигрантов. Правозащитные организации страны потребовали проведения расследования.
В марте американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой. Он подчеркнул, что Конгресс обязан изменить миграционное законодательство немедленно, а власти Мексики — пресечь попадание мигрантов на территорию Соединенных Штатов.
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Комментарии
В мире , Армия , Дональд Трамп , ФБР , МВД , The Independent , Мексика
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