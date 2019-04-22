ФБР начало борьбу с вооруженными дружинниками

69-летний Хопкинс, также известный как Джонни Хортон, был арестован по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, говорится в заявлении ФБР.

«Сегодняшний арест ФБР ясно указывает на то, что верховенство закона должно находиться в руках обученных сотрудников правоохранительных органов, а не вооруженных дружинников», — пишет Балдерас.

Представитель ОКП Джим Бенви заявил, что арест лидера группировки является политическим давлением, пишет The Independent. Участники ОКП за последние два месяца помогли пограничникам задержать более пяти тысяч незаконных мигрантов и никогда не направляли в их сторону оружие, утверждает Бенви.

Ранее ОКП загрузили видео, в котором видно, как вооруженные члены группировки задерживают семьи с детьми в Нью-Мексико перед тем, как передать мигрантов пограничному патрулю, сообщает издание.

Пограничная служба США заявила, что не одобряет подобную самостоятельность граждан в задержании мигрантов. Правозащитные организации страны потребовали проведения расследования.