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СМИ: в Мексике мафия угрожает президенту 

Р-Спорт + ещё 1 55 минут назад
Фото: © AP Photo / Moises Castillo
Мексиканская мафия начала угрожать президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, развесив соответствующие послания на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато.
Как сообщает портал Noticaribe, некий картель "Санта-Роса-де-Лима" развесил там плакаты, в которых его лидер по прозвищу Кувалда просит президента прекратить спецоперацию в штате Гуанахуато, а иначе обещает большие проблемы и насилие.
Кувалда требует отозвать морскую пехоту и военных из Гуанахуато, где они проводят операции против так называемых "уачиколерос" — мафии, ворующей топливо из трубопроводов. Непосредственной причиной для этого называется смерть одного из лидеров в деле похищения топлива в результате перестрелки с федеральными силами.
Штат Гуанахуато в последний год захлестнула волна насилия. В конце мая 2018 года за несколько дней там были убиты более 60 человек, в июле также за несколько дней — еще 40. Гуанахуато является объектом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.
Стратегия борьбы с хищениями топлива была объявлена президентом Лопесом Обрадором после вступления в должность в конце 2018 года. Власти тогда остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это тогда привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Гуанахуато , Мексика
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