СМИ: в Мексике мафия угрожает президенту

Мексиканская мафия начала угрожать президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, развесив соответствующие послания на мосту в городе Селайя штата Гуанахуато

Как сообщает портал Noticaribe, некий картель "Санта-Роса-де-Лима" развесил там плакаты, в которых его лидер по прозвищу Кувалда просит президента прекратить спецоперацию в штате Гуанахуато, а иначе обещает большие проблемы и насилие.

Кувалда требует отозвать морскую пехоту и военных из Гуанахуато, где они проводят операции против так называемых "уачиколерос" — мафии, ворующей топливо из трубопроводов. Непосредственной причиной для этого называется смерть одного из лидеров в деле похищения топлива в результате перестрелки с федеральными силами.

Штат Гуанахуато в последний год захлестнула волна насилия. В конце мая 2018 года за несколько дней там были убиты более 60 человек, в июле также за несколько дней — еще 40. Гуанахуато является объектом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.

Стратегия борьбы с хищениями топлива была объявлена президентом Лопесом Обрадором после вступления в должность в конце 2018 года. Власти тогда остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это тогда привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.