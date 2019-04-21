МИД Венесуэлы осудил решение США по КСИР 

В МИД Венесуэлы заявили, что решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций является «интервенционистской акцией».
«Венесуэла отвергает незаконное решение Соединённых Штатов объявить Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.
Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.