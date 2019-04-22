Порошенко призвал мир помочь Украине вступить в НАТО и ЕС

Порошенко подчеркнул, что Киев нуждается в помощи в закреплении последних достижений, а также в евроинтеграции.

Украинский президент Петр Порошенко, который признал поражение во втором туре выборов главы страны, обратился к международному сообществу и призвал поддержать курс Киева на интеграцию с Евросоюзом , а также вступление в НАТО . Соответствующее заявление Порошенко сделал в своем Twitter.

«Пожалуйста, оставайтесь с Украиной несмотря ни на что! Поддержите украинцев и будьте с ними», — написал он.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что Киев нуждается в помощи в закреплении последних достижений, а также в евроинтеграции.