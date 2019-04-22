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Порошенко призвал мир помочь Украине вступить в НАТО и ЕС 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Порошенко подчеркнул, что Киев нуждается в помощи в закреплении последних достижений, а также в евроинтеграции.
Украинский президент Петр Порошенко, который признал поражение во втором туре выборов главы страны, обратился к международному сообществу и призвал поддержать курс Киева на интеграцию с Евросоюзом, а также вступление в НАТО. Соответствующее заявление Порошенко сделал в своем Twitter.
«Пожалуйста, оставайтесь с Украиной несмотря ни на что! Поддержите украинцев и будьте с ними», — написал он.
Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что Киев нуждается в помощи в закреплении последних достижений, а также в евроинтеграции.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, после обработки 7,12% протоколов, лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали 72,24% избирателей. При этом Петр Порошенко набрал лишь 25,46% голосов.
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