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В Европе захотели отказаться от санкций против РФ 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Фото: Reuters
Замглавы политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что представители ее партии будут выступать против санкций, введенных в отношении России из-за Крыма, если попадут в Европарламент, сообщает РИА Новости.
«Через месяц пройдут выборы в Европарламент. И я уверена, что наши члены партии пройдут в Европарламент и будут выступать против санкций», — сказала политик, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.
Она также заявила о необходимости положить конец политике двойных стандартов.
Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.
В мире , Европарламент , РИА Новости , Республика Крым
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