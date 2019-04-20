В Европе захотели отказаться от санкций против РФ

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Замглавы политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что представители ее партии будут выступать против санкций, введенных в отношении России из-за Крыма , если попадут в Европарламент сообщает РИА Новости. «Через месяц пройдут выборы в Европарламент. И я уверена, что наши члены партии пройдут в Европарламент и будут выступать против санкций», — сказала политик, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме. Она также заявила о необходимости положить конец политике двойных стандартов. Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.