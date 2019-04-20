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Лукашенко высказался по ситуации с послом России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
«Они (российские власти — прим. ВЗГЛЯД) разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен», — приводит его слова БелТА.
Лукашенко отметил, что Россия является «древней» страной с «хорошими традициями» и «прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами».
«Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — добавил Лукашенко.
Глава республики сказал, что у нее есть мнение по поводу спора о стоимости БелАЭС, однако он считает неправильным комментировать данный вопрос.
«Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга, он его рекомендовал сюда. И это представитель Министерства иностранных дел России», — заключил Лукашенко.
В пятницу Лукашенко заявлял, что реальная стоимость будущей Белорусской АЭС может составить менее 7 млрд долларов. Он напомнил, что Минск заключил с Москвой кредитное соглашение на строительство Белорусской АЭС на сумму 10 млрд долларов.
Посол Бабич заявил, что российские власти никогда не называли конечную стоимость БелАЭС. По его словам, главу Белоруссии в очередной раз ввели в заблуждение.
После этого белорусский МИД обвинил Бабича в разрушении отношений Минска и Москвы.
Критика белорусских властей в адрес посла России в Минске звучит не впервые. Так, в марте пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Сам Бабич спокойно отреагировал на критику в свой адрес. Однако Москва потребовала более уважительного отношения к послу.
В Белоруссии призывали объявить Михаила Бабича персоной нон грата.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда заведет Москву и Минск их дипломатическая перебранка.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Михаил Бабич , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Минск
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