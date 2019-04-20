Теракт во время дебатов: Порошенко предупредили об опасности

Студия украинского Общественного телевидения могла быть заминирована в то время, когда там находился президент страны Петр Порошенко — об этом сообщила ведущая канала. При этом ни сам глава государства, ни зрители не захотели покидать студию, когда узнали о возможной опасности. Ранее стало известно, что в Верховную раду будет баллотироваться Надежда Савченко , которая обвиняется в организации теракта и содействии террористической деятельности.

В Киеве через час после окончания дебатов между украинским лидером Петром Порошенко и победителем первого тура выборов президента Украины Владимиром Зеленским произошел инцидент с якобы угрозой теракта в студии Общественного телевидения. Об этом сообщила ведущая в то время, когда в студии находился Порошенко, приехавший со стадиона «Олимпийский».

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я оглашаю это, чтобы кто хочет — покинул зал… Редакторская группа просит сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на номер 102, это могло быть покушение на президента», — сказала ведущая.

Она предложила президенту уйти, но тот решил остаться, как и зрители в зале, передает РИА «Новости».

Чуть ранее стало известно, что в Верховную раду будет баллотироваться бывшая военнослужащая ВСУ Надежда Савченко, которая обвиняется в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

По версии следствия, причинами таких шагов экс-военнослужащей ВСУ были недовольство социально-экономическим положением в Украине и действиями руководства страны, а также явное неуважение к президенту, парламенту и правительству, передает ФАН.

В прошлую субботу в нескольких сантиметрах от ограды посольства Российской Федерации в Киеве раздался громкий хлопок. Об этом сообщило киевское управление национальной полиции Украины на своем официальном сайте.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники киевской полиции. Они произвели осмотр ближайших зданий, дворов и переулков на Воздухофлотском проспекте Соломенского района в поисках возможных террористов.

Вскоре с сотрудниками Нацполиции связались работники «Киевэнерго» и разъяснили причину взрыва. Оказалось, случился разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге.

Он проложен вдоль посольской ограды и ведет к вокзалу Киев-Пассажирский, расположенному неподалеку от дипучреждения. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины.

В результате взрыва пострадавших не было. Оказалась повреждена лишь брусчатка. Некоторые информационные агентства Киева уже успели выдвинуть предположение о «предвыборном» теракте против иностранного дипломатического учреждения. Однако, в Национальной полиции столицы Украины его признали несостоятельной.

В начале нынешнего месяца стало известно, что автомобиль Chevrolet Epic, взорванный в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, принадлежал офицеру украинских спецслужб. Он принимал активное участие в Операции объединенных сил в Донбассе. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Взорванным автомобилем пользовался офицер главного управления разведки министерства обороны Украины. Сейчас следствие проводит военная прокуратура. Офицер ГУР МО Украины К., в автомобиль которого сегодня пытались установить взрывчатку, ранее работал заместителем полковника Максима Шаповалова», — написал он в фейсбуке.

На кадрах с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина в одежде черного цвета пытается установить самодельную мину под машиной. Однако механизм дает сбой, и взрыв происходит раньше запланированного времени. В итоге злоумышленнику оторвало руку по локоть.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Украинские СМИ предполагают, что действовал он в составе группировки. Владелец машины при этом не пострадал, в момент атаки его не было в автомобиле.

В октябре 2017 года у здания телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Киеве прогремел взрыв. Это произошло, когда из редакции выходил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Нардеп был не один — его сопровождал охранник, а также политолог Виталий Бала , с которым Мосийчук участвовал в съемках ток-шоу. В результате взрыва Мосийчук и Бала получили тяжелые осколочные ранения и были доставлены в больницу. Обоих успешно прооперировали.

Охранник депутата Верховной рады Руслан Кушнир также был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных при взрыве травм. Еще один человек при взрыве погиб на месте — второй жертвой оказался капитан полиции Михаил Мормель.

В июне того же года в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины, полковник Максим Шаповал. В его автомобиль Mercedes-Benz заложили взрывное устройство, которое сработало во время движения. В этот момент Шаповал находился за рулем — он скончался на месте. Обломки машины были разбросаны на десятки метров.