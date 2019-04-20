Что станет с Порошенко в случае поражения

Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко . Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура — и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины?

С самого начала главной темой кампании было отстранение от власти нынешней правящей элиты. Не то, чтобы украинцы разочаровались в Майдане, но они совершенно точно разочаровались в политиках, которые остались при власти по его итогам. Украинцы в принципе не возражают против основного курса страны, но хотят сместить коррумпированную и неэффективную власть.

Основной костяк современной политической элиты Украины был сформирован на парламентских выборах 1998 года (тогда депутатом впервые был избран Порошенко и второй раз — Тимошенко). После событий 2014 года расстановка кадров изменилась, в парламент и правительство проникли «новые лица», но общий итог оказался ещё хуже.

Изначально вопрос ставился об отстранении Порошенко и, соответственно, лидером гонки была Юлия Тимошенко . Зеленский играл роль спойлера — он должен был отобрать голоса у певца Святослава Вакарчука и обеспечить прохождение Тимошенко во второй тур. Однако Вакарчук на выборы не пошёл, зато удалось уговорить Зеленского. И тут оказалось, что проблема не в Порошенко, а во всей властной элите, а потому люди готовы голосовать за любого сколько-нибудь раскрученного кандидата, с этой элитой не связанного…

Результат первого тура — Украина против Галичины и Донбасса. Во Львовской и Тернопольской областях первое место получили Порошенко, в Ивано-Франковской — Тимошенко, в Донецкой и Луганской (точнее — в их «огрызках», контролируемых Киевом) — кандидат от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко . Два последних кандидата отсеялись, для большинства их избирателей Порошенко неприемлем — они или проголосуют за Зеленского, или не пойдут на выборы.

Стратегия

Самое забавное, что идеология кандидатов совершенно одинакова — они прозападные, они антироссийские, они националистически настроены. Различается только подача — Зеленский старательно избегает «языка вражды», которым не менее старательно злоупотребляет Порошенко.

Расчёт тут на разные электоральные группы. Зеленский, как уроженец Юго-Востока, да к тому же — с еврейскими корнями, принципиально неприемлем для запада Украины, потому пытаться бороться за этот электорат ему не надо. Большинство же избирателей желает менее радикальной и истеричной политики. Люди устали от пяти лет непрерывного отражения российской агрессии в прямом эфире всех утюгов и кофеварок.

Учитывая это обстоятельство, даже Пётр Порошенко перед вторым туром поменял стратегию с тем, чтобы выглядеть менее радикальным (националистический электорат от него никуда не денется).

Во-первых, на второй (или даже на третий) план отошёл знаменитый «армовир» — основа стратегии президента в первом туре. Об армии упоминается глухо, вопрос языка явно утратил актуальность (Порошенко даже позволил себе напомнить, что он «тоже русскоязычный»), а о томосе вообще забыли. Даже плакаты, на которых Порошенко лично противостоит Путину, были сняты после того, как президент заявил, что не считает Зеленского агентом Кремля.

Во-вторых, Порошенко пообещал исправить всё то, что наделал за предыдущие пять лет его предшественник. В смысле — он сам. Признал свои ошибки. Пообещал новую кадровую политику («никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом») и настоящую борьбу с коррупцией. Для демонстрации этого назначил и.о. одесского губернатора Сергея Паращенко, главным достоинством которого является рекордный результат Порошенко в подконтрольных сёлах. Годный ход. Все вот прямо сразу поверили.

В-третьих, был сделан упор на контркампанию против Зеленского, ради чего был даже приглашён знатный израильский политтехнолог Моше Клюгхафт (он, правда, сотрудничество с Порошенко отрицает).

Основное направление критики, как ни парадоксально, — наркомания. Самые проницательные (или самые тупые) «порохоботы» прямо говорят, что Зеленский сам привлёк внимание к этой теме сдачей анализов, пусть разгребает. Порошенко, кстати, утверждает, что у него нет оснований подозревать Зеленского в наркомании. В это бы поверили, но он же постоянно повторяет, что озабочен возможностью того, что президентом станет наркоман…

Рядовые же «порохоботы» уже дописались до того, что Зеленский — олицетворение российского реванша и сразу после его прихода на пост президента Украина будет оккупирована Россией и начнётся геноцид.

Самое забавное, что это направление самое бесполезное — никакая грязь к Зеленскому не липнет, он надёжно защищён мифом «простого человека». Тем более не липнет к нему грязь из заведомо ненадёжного источника — окружения Порошенко.

Стратегия самого Зеленского изменилась несущественно. Главное изменение состояло в том, что его, наконец, начали постепенно выводить в публично-политическое пространство. В частности, двое сотрудников его штаба дали обширное интервью «Лиге» в котором обозначили основные положения его программы — т.н. «10 первых решений».

Впрочем, сказать, что этот выход был удачным, нельзя. Например, по трём из десяти пунктов ничего внятного сказано не было — просто обозначили, что позиция есть. Это, конечно, должно избирателей обрадовать, но наличие «секретных» пунктов в предвыборной программе несколько удивляет.

Самое же главное состоит в том, что программа эта явно адресована, в основном, не украинцам, а Западу. Прежде всего: Зеленский не собирается менять стратегический курс на евроинтеграцию. Ради этого он готов опираться на «европтимистов» и варягов, он не планирует менять отношение Украины к проблеме Донбасса. Украинцам обещаны экономические реформы (те же, которые уже обещал Порошенко) и закон о референдумах (единственный относительно оригинальный пункт программы).

К счастью, наличие и содержание программы на готовность граждан голосовать за Зеленского не влияют — голосуют не за него, а против Порошенко.

Тактика

Тактика президента Порошенко свелась к навязыванию Зеленскому участия в дебатах. Вообще, проведение дебатов накануне повторного голосования предусмотрено украинским законодательством, но кандидаты не обязаны в них участвовать.

Порошенко кто-то убедил в том, что он легко переиграет Зеленского, потому важно не просто провести дебаты, а провести их с участием оппонента (по закону, если один из кандидатов не является, другой просто забирает всё время себе). Перед первым туром даже делалась попытка протащить через Раду закон об обязательном участии кандидатов в дебатах, но что-то пошло не так. Так же желательно было бы провести дебаты пораньше, чтобы раздуть в СМИ ожидаемые промахи Зеленского (кстати, по закону эта дискуссия дебатами не считается — они должны проходить накануне «дня тишины»).

Зеленский в ответ выставил издевательские требования: встреча на стадионе, сдача анализов и т.п., которые Порошенко безропотно выполнил.

В общем, затеянную им же спецоперацию по принуждению оппонента к дебатам Порошенко проиграл — Зеленский принудил его к проведению шоу по своим правилам. Главное же — идя на дебаты, Порошенко подтвердил, что Зеленский — не клоун, не наркоман, не марионетка олигарха и т.п., а уважаемый кандидат на пост президента. Или наоборот: всё сказанное о Зеленском — правда, а сам Порошенко — человек, который дебатирует с клоуном, наркоманом и марионеткой олигарха.

При этом сами дебаты не окажут никакого влияния на исход выборов, потому что, как мы указали выше, повестка дня сводится к формуле «кто угодно, только бы не Порошенко».

Тактика Зеленского по-прежнему состоит в том, чтобы как можно меньше общаться с избирателями. Это типичная кампания с виртуальным кандидатом, который представлен видеороликами в ю-тюбе, обращениями в социальных сетях и комментариями сотрудников штаба (которых, обычно, прячут). Сам Зеленский ограничился большим интервью Дмитрию Гордону ещё до начала кампании и встречей с представителями бизнеса (опыт сочли неудачным). При этом он, правда, не прекращал концертную деятельность. Собственно, и пресловутые дебаты на стадионе задумываются именно как сольное шоу Зеленского, с президентом на подтанцовке.

Накануне второго тура штаб счёл, что вообще обойтись без представления кандидата в публично-политическом пространстве невозможно — став реальным претендентом на пост президента, Зеленский был обязан выйти из виртуального пространства. В последнюю неделю перед выборами Зеленский дал интервью РБК-Украина и представил свою команду на телевидении. Избирателям было доказано, что Зеленский — реально существующий за пределами ю-туба и телевизора человек, но его имиджу был нанесён заметный ущерб.

Оказалось, что он действительно плохо подготовлен к «живым» выступлениям, программа его прозападная, а команда во многом напоминает одесскую команду Михаила Саакашвили . Кстати, оказалось, что под «референдумом» Зеленский имеет в виду не процедуру, а собственное ощущение, что он посоветовался с народом.

Итоги

По уже опубликованным социологическим данным, за Зеленского собираются голосовать порядка 70% избирателей, намеревающихся принять участие в голосовании и определившихся с кандидатурой. За Порошенко — не более 30%. Никакими традиционными технологическими средствами преодолеть такой разрыв невозможно. У Порошенко всего три варианта действий в этой ситуации.

1. Попытаться достойно проиграть и перейти в оппозицию, попытавшись одержать реванш на осенних парламентских выборах.

Вероятность того, что Порошенко это удастся, не слишком велика. Во-первых, существует огромный общественный запрос на привлечение к ответственности самого Порошенко и его «свинарчуков» (от первой фамилии заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, с которым связан масштабный коррупционный скандал). Во-вторых, Блок Петра Порошенко — типичная партия власти, существующая до тех пор, пока жив подпитывающий её админресурс. Доживёт ли она до середины лета, когда начнётся парламентская избирательная кампания, — большой вопрос.

2. Попытаться сохранить за собой пост президента неэлекторальными методами, в смысле — осуществить государственный переворот.

Вероятность такого развития событий тоже невелика. Во-первых, явное политическое поражение Порошенко ставит по вопрос лояльность силовых структур (глава МВД Аваков давно уже играет против президента). До первого тура можно было бы попытаться, а сейчас просто не удастся найти ту роту гвардейцев, которая внесла на своих плечах в Зимний дворец Елизавету Петровну. Во-вторых, такие действия не одобрит Запад, о чём, очевидно, Порошенко не преминули напомнить Меркель и Макрон.

3. Уехать на ПМЖ в Испанию, где у украинского президента есть поместье. Кстати, если бы Порошенко действительно понял потаённые желания народных масс (о чём он заявлял для СМИ), он бы сделал это ещё до первого тура…