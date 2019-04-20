Украинский политик назвал истинного победителя президентских выборов

Экс-депутат Верховной Рады в эфире НСН объяснил, почему неважно, кто победит на украинских выборах.

По итогам дебатов, прошедших 19 апреля в Киеве, многие эксперты придерживаются мнения о победе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов. Букмекеры также полагают, что фаворитом второго тура является Зеленский, определяя шансы на его победу от 65% до 90%.

21 апреля состоится второй тур президентских выборов на Украине. Граждане страны сделают выбор в пользу одного из кандидатов — действующего президента Пётр Порошенко или актера и шоумена Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН заявил, что выборов на Украине нет.

«Давайте начнем с того, что такое дебаты. Это конструктивный, содержательный разговор между оппонентами, в ходе которого, как в политических прениях, раскрывается содержание программы. То, что было 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве — это шоу, потому что в нем не было содержания. Была только форма. Кандидаты не говорили, что будут делать, придя к президентству. Не говорили о борьбе с коррупцией, достижении мира и т.д. А это очень важно было услышать украинскому народу», — считает он.

Владимир Олейник считает, что победу на выборах одержит Зеленский.

«На Украине выборов нет, есть математика. В соответствии с ней побеждает Зеленский. Он очень удачно работал на своем поле. Порошенко пытался вписаться в «95-й квартал», но неудачно вышло. Было много вопросов.

Зеленский, безусловно, уходил от вопросов профессиональных, но у него и нет опыта управления. С другой стороны, он чист — не замешан в коррупции. Его команда грамотно сработала — Зеленский задавал вопросы Порошенко не от себя, а от украинского народа, которые заранее были собраны в Интернете. Это был очень хороший, грамотный шаг. В шоу победил Зеленский», — отметил экс-парламентарий.

«Речь Порошенко напоминала последнее слово подсудимого»

Владимр Олейник считает, что Порошенко выглядел неубедительно, а его речь была больше похожа на последнее слово подсудимого, чем на заявление президента.

«Зеленский сказал фактически сакральную фразу для Порошенко: «Я не ваш оппонент, я ваш — приговор». Как бывший председатель суда могу сказать, что речь Порошенко напоминала по содержанию и по форме последнее слово подсудимого. Порошенко говорил, что не виноват, что ему мешает Москва. Пытался выжать перед украинским народом слезу — мол, он сделал выводы из своих ошибок, больше их не повторит. Он пытался давить на жалость и говорить о смягчающих обстоятельствах. В этих обстоятельствах «суд присяжных», то есть зрители, мог вынести только один приговор Порошенко: виновен», — считает эксперт.

Экс-депутат Верховной Рады считает, что Украина имеет все шансы по итогам президентских выборов получить внешнее управление.

«Проанализировав ход предвыборной гонки, к сожалению, могу констатировать, что реально победит специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Если мы не получим настоящего украинского президента, формировать повестку и реально управлять государственными процессами будут извне, потому что мы потеряли суверенитет» — заявил Владимир Олейник.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН спрогнозировал в случае проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах его дальнейшую борьбу за кресло в Верховной Раде, чтобы «сохранить те проценты голосов», которые получит на президентских выборах. Политолог заявил, что силы, близкие Петру Порошенко «хотят захватить исполнительную власть в стране через пост премьер-министра и через Верховный совет, поскольку у нас парламентско-президентская республика. Они считают, что Зеленский провалится где-то через полгода. Что его рейтинг начнёт падать, потому что он окажется неспособен к конструктивной системной деятельности». Олег Соскин считает, что в этом случае у Порошенко есть большие шансы на политический реванш.