Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Названа итоговая явка во втором туре выборов президента Украины
Деловая газета «Взгляд»
+
ещё 85
44 минуты назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
275
ЦИК
Украины
озвучил итоговые показатели явки избирателей во втором туре выборов президента страны.
После получения данных по всем 199 округам явка на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,07%, передает РИА «Новости».
В первом туре явка составила 63,52%.
Читать ещё •••
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко напоследок захотел подписать скандальный закон о языке
Порошенко подписал указ о плане по вхождению Украины в ЕС и НАТО
Зеленский лидирует во втором туре с большим отрывом от Порошенко
В мире
,
Украина
,
Выборы на Украине
,
Центризбирком России
,
РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил от США гарантии
165
Зеленский готовится к переговорам с Россией
20
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
66
«Будет больно!» Что ждет Украину после выборов
9
ЦИК Украины опубликовал новые данные по выборам
3
Видео
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире
Украина
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Происшествия
Кавказ
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Миллионы погибших на Шри-Ланке». Трамп сделал заявление
В мире
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина
В мире
«Дрессированная»: за что высмеяли вице-спикера Рады
В мире
Статьи
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина
В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника
Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина
В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение