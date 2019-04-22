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Названа итоговая явка во втором туре выборов президента Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 85 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
ЦИК Украины озвучил итоговые показатели явки избирателей во втором туре выборов президента страны.
После получения данных по всем 199 округам явка на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,07%, передает РИА «Новости».
В первом туре явка составила 63,52%.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Центризбирком России , РИА Новости
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