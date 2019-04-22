Названа итоговая явка во втором туре выборов президента Украины

ЦИК Украины озвучил итоговые показатели явки избирателей во втором туре выборов президента страны.

После получения данных по всем 199 округам явка на 20.00 (совпадает с мск) составила 62,07%, передает РИА «Новости».

В первом туре явка составила 63,52%.