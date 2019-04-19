Бабич преткновения: в Минске обвинили посла России

Белоруссии Минск обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов. Сам Бабич назвал эти заявления «болтовней» и сказал, что спокойно к относится к такой критике. В Москве заявили, что ожидают более уважительного отношения Белоруссии к представителю России.

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич пытался разрушить дружественные отношения двух братских народов, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИДа Анатолий Глаз.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Российскому дипломату успешно и эффективно удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска буквально за несколько месяцев, чего не удавалось внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Он, в частности, обвинил Бабича в том, что тот «не видит никакой разницы» между федеральным округом РФ и независимым государством, передает ТАСС.

Месяцем ранее Глаз обвинил Бабича в ведении менторской линии рассуждения относительно отношений Белоруссии и России.

«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал глава МИД Белоруссии.

Он также порекомендовал послу РФ больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — заверил Глаз.

Сам Бабич назвал эти заявления «болтовней» и сказал, что спокойно к относится к такой критике. «Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы… все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть», — подчеркнул Бабич.

Также посол предположил, что эти высказывания Глаза «и есть „верх“ дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

В отличие от критиков он успел «почитать, познакомиться, получать и анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», добавил российский дипломат.

Вскоре в Москве заявили, что ожидают более уважительного отношения Глаза к Бабичу — об этом сказал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — приводит его словам пресс-служба МИД РФ.

В середине нынешнего месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на то, что Москва вводит все больше и больше санкций против Минска, но при это продолжает называть белорусскую сторону своим торговым партнером. Президент резко раскритиковал действия Москвы по запрету на ввоз ряда продуктов из Белоруссии на территорию РФ.

«Нам закрывают рынок. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки. Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую», — заявил он.

Кремль с президентом Белоруссии не согласился. «Никакие санкции Россия не вводит», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой», — пояснил представитель Кремля.

Есть, продолжил Песков, «огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям».

«В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные», — добавил он, отметив, что

Россия с пониманием относится к эмоциям Лукашенко, но выступает за разговор в более спокойной тональности.

Чуть позже, выступая с традиционным посланием к народу Белоруссии и парламенту страны, Лукашенко заявил, что стоимость реализации проекта строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, которые предусмотрены кредитным соглашением Москвы и Минска.

В ответ на это Бабич указал, что Лукашенко ввели в заблуждение — российская сторона никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, передает ФАН.

По словам премьер-министра, Минск сейчас должен принять решение, какие варианты его устраивают, а какие — неприемлемы. Медведев также назвал в связи с этим Белоруссию ближайшим торгово-экономическим партнером России. Как подчеркнул глава кабинета министров, обе стороны собираются и дальше развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях, передает НСН.